В Британии вновь готовятся выпустить памятные монеты в честь Brexit

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании объявил о выпуске миллионов монет достоинством 50 пенсов, которые будут посвящены Brexit. Об этом сообщило в субботу агентство Press Association.

Планируется, что монеты станут доступны населению в день официального выхода королевства из Евросоюза - 31 января 2020 года. Примечательно, что это будет уже третья попытка правительства ввести в обращение 50-пенсовые монеты в честь Brexit. Сначала планировалось, что Brexit состоится 29 марта 2019 года, затем - 31 октября. Каждый раз к этой дате чеканились памятные монеты, но из-за отсрочки выхода из ЕС их приходилось переплавлять.

На этот раз риск переноса Brexit не кажется столь большим - после победы на парламентских выборах 12 декабря Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона обладает в парламенте уверенным большинством, и скорее всего она реализует выход страны из ЕС в срок. Однако на всякий случай Минфин решил не чеканить всю партию разом - по данным газеты Daily Telegraph, к 31 января будут выпущены 3 млн монет, а к концу следующего года - еще 7 млн.

"Мы выпустим монеты, чтобы отметить наш выход из Европейского союза. Эта монета будет выпущена в обращение в день выхода Великобритании из ЕС", - приводит газета сообщение Минфина.

На обратной стороне монеты будет размещен лозунг: "Мир, процветание и дружба со всеми странами". Дата же выхода страны из состава европейского сообщества, соответственно, будет изменена на актуальную.