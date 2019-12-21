Интернет-портал для работы с обращениями граждан заработал в Якутии

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Интернет-портал "One Click Якутия", предназначенный для работы с обращениями граждан и для прямого общения с органами власти, заработал в Якутии. Официальный старт его работы начался в субботу на церемонии закрытия Года консолидации, который был в регионе в 2019 году.

"Проект выполнит несколько целей: контроль за местным бюджетом, инфраструктурное состояние дорог, качество услуг здравоохранения, благоустройство населенных пунктов, удовлетворенность экологической обстановкой, повышение доверия общественности и установление взаимной ответственности между населением, бизнесом и государством", - говорится в презентации проекта.

На текущий момент на сайте интернет-портала можно рассказать о проблеме и выйти на связь с органами власти. Также на портале работает новостная лента.

В презентации проекта отмечается, что в четвертом квартале 2020 года заработает экологическая функция портала. Благодаря этой функции будут обеспечены контроль и сохранность экологии окружающей среды, мониторинг экологической ситуации в республике и ситуационный центр жителя, где каждый сможет увидеть данные по актуальному состоянию среды.

Помимо того, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что через портал жители будут подавать заявки на гранты и публиковать отчеты, что повысит открытость и прозрачность грантов и расширит общественный контроль. В 2020 году на гранты Ил Дархана (с якутского переводится как "глава республики") будет направлено 130 млн рублей.