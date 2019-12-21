{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Интернет-портал для работы с обращениями граждан заработал в Якутии

Пользователи могут рассказать о проблеме и выйти на связь с органами власти

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Интернет-портал "One Click Якутия", предназначенный для работы с обращениями граждан и для прямого общения с органами власти, заработал в Якутии. Официальный старт его работы начался в субботу на церемонии закрытия Года консолидации, который был в регионе в 2019 году.

"Проект выполнит несколько целей: контроль за местным бюджетом, инфраструктурное состояние дорог, качество услуг здравоохранения, благоустройство населенных пунктов, удовлетворенность экологической обстановкой, повышение доверия общественности и установление взаимной ответственности между населением, бизнесом и государством", - говорится в презентации проекта.

На текущий момент на сайте интернет-портала можно рассказать о проблеме и выйти на связь с органами власти. Также на портале работает новостная лента.

В презентации проекта отмечается, что в четвертом квартале 2020 года заработает экологическая функция портала. Благодаря этой функции будут обеспечены контроль и сохранность экологии окружающей среды, мониторинг экологической ситуации в республике и ситуационный центр жителя, где каждый сможет увидеть данные по актуальному состоянию среды.

Помимо того, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что через портал жители будут подавать заявки на гранты и публиковать отчеты, что повысит открытость и прозрачность грантов и расширит общественный контроль. В 2020 году на гранты Ил Дархана (с якутского переводится как "глава республики") будет направлено 130 млн рублей.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Хайнань готовится встретить 2020 год грандиозным 13-часовым музыкальным фестивалем в Санья
Концертная сцена фестиваля будет выполнена в футуристическом стиле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС