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Хайнань ожидает миллионы китайских туристов на новогодние каникулы

Отмечается, что уже начиная с 27 октября количество прямых ежедневных рейсов из Пекина в город Санья возросло с 11 до 22

САНЬЯ /КИТАЙ/, 21 декабря. /ТАСС/. Южный китайский остров Хайнань, расположенный на той же широте, что и Гавайи, вошел в число ключевых направлений для отдыха туристов из КНР во время каникул по случаю Нового года по лунному календарю, который выпадает на 24 января. Об этом сообщило крупнейшее китайское онлайн-турагентство Ctrip.

По его данным, Хайнань во время предстоящей новогодней "золотой недели" выходных станет самым популярным направлением для китайских путешественников, прибывающих к месту отдыха на самолете. Этот тропический курорт особенно популярен в зимнее время года у тех, кто проживает в северных районах КНР. На праздничные выходные курорты Хайнаня ожидают прибытия миллионов китайцев.

С приходом холодов в северные регионы страны увеличивается и поток туристов на Хайнань, особенно пенсионеров, желающих провести зиму в тропических широтах с мягким климатом, живописными пляжами и чистым воздухом. Как говорится в докладе компании, уже начиная с 27 октября количество прямых ежедневных рейсов из Пекина в город Санья возросло с 11 до 22.

Дополнительную привлекательность Хайнаню придают покупки в местных магазинах беспошлинной торговли. Для создания наиболее благоприятных условий для приезжих в декабре прошлого года власти повысили максимальную сумму покупок в duty free на Хайнане с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,28 тыс. до $4,48 тыс.) без ограничений на количество приобретаемых товаров.

В настоящее время на острове функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Власти острова рассчитывают не только на китайских путешественников. К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

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