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Хайнань готовится встретить 2020 год грандиозным 13-часовым музыкальным фестивалем в Санья

Концертная сцена фестиваля будет выполнена в футуристическом стиле

ХАЙКОУ /Китай/, 21 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань планирует встретить наступающий 2020 год масштабным Международным музыкальным фестивалем в Санья (ISY), третьим по счету, который будет длиться 13 часов подряд. Как обещают организаторы, мероприятие в солнечном городе-курорте "зарядит остров неповторимой энергией".

На этот раз концертная сцена фестиваля, который начнется вечером 31 декабря и продлится до утра, будет выполнена в футуристическом стиле с оригинальным освещением, неповторимыми спецэффектами и прочими дизайнерскими деталями. "Будет еще лучше, чем в прошлом году. У присутствующих появится ощущение, что они путешествуют во времени, а пространственные ограничения просто исчезнут, - сообщили устроители мероприятия. - Сцена будет напоминать космический корабль, который вот-вот отправится в путешествие".

Присутствующие смогут насладиться музыкой, ночным пляжем, морским бризом, широким набором напитков, фейерверками и звездным небом. "Все это будет сопровождать меломанов от заката до рассвета", - пообещали организаторы.

Для новогоднего салюта будут использованы высокотехнологичные японские петарды ручной работы, затем последуют выступления мировых звезд электронной музыки.

Первые два ISY состоялись в марте и в декабре 2018 года, вызвав множество положительных эмоций у жителей и гостей Хайнаня. Эти фестивали проходят с участием диджеев со всего мира, на них съезжается молодежь с разных концов земного шара.

Теги
КитайХайнань
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