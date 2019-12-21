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Иностранцам на ярмарке вакансий на Хайнане предлагают более 700 вариантов трудоустройства

Из всех предложенных вакансий 72 связаны с преподаванием иностранных языков, остальные касались здравоохранения, финансовых услуг и образования

ХАЙКОУ /Китай/, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 720 предложений о работе предоставили 54 компании на состоявшейся 18 декабря в южной китайской провинции Хайнань ярмарке вакансий для иностранных студентов и специалистов. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

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Ярмарка вакансий для иностранцев проводилась впервые с 1988 года, когда остров Хайнань стал провинцией КНР и специальной экономической зоной. С предложениями по трудоустройству на Хайнане выступили различные институты, предприятия с иностранным капиталом, частные компании, а также общественные организации. 33 компании, сообщает ресурс, разместили анкеты для подачи претендентами резюме в режиме онлайн.

Из всех предложенных вакансий 72 связаны с преподаванием иностранных языков, а остальные, в основном, касались таких ключевых для Хайнаня направлений, как здравоохранение, финансовые услуги и образование. Ярмарку в городе Хайкоу посетили свыше 400 студентов и иностранных специалистов с уровнем образования не ниже бакалавра. Больше всего резюме было подано со стороны претендентов, которые искали работу в сферах туризма и здравоохранения.

В последние годы администрация провинции уделяет большое внимание привлечению на остров специалистов из-за рубежа. По официальным данным на конец ноября этого года, на Хайнане в различных сферах трудились порядка 1,4 млн иностранцев.

Ярмарка проводилась в рамках усилий местных властей по привлечению высококвалифицированных кадров в различные сферы деятельности в провинции для развития Хайнаня и образования в провинции пилотной зоны свободной торговли. Согласно плану властей, ее создание повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.

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