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Российские соотечественники в Литве назвали недопустимым разрушение исторических объектов

По их мнению, это уже стало частью политики властей республики

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Российские соотечественники в Литве назвали недопустимым разрушение объектов исторической памяти, которое, по их мнению, стало частью политики властей Литвы. Такое мнение высказали участники ежегодной республиканской конференции организаций соотечественников в субботу.

"Основываясь на материалах Нюрнбергского процесса [решили] признать недопустимым разрушение в Литве объектов исторической памяти, посвященных жертвам и борцам с нацизмом", - отмечается в резолюции мероприятия.

Конференция была посвящена подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросам сохранения исторической памяти. "Для нас это священная дата, для достойной встречи которой соотечественники в Литве сделают все от нас зависящее", - сказала председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Литве Ольга Горшкова. Конференция учредила оргкомитет по празднованию 75-летия Победы.

Как подчеркнула Горшкова, деятельность организаций российских соотечественников в Литве ведется в рамках правового поля страны проживания соотечественников. "Мы работаем в рамках международного права и литовского законодательства", - сказала она.

Участники конференции выразили убежденность в том, что все проблемы национальных меньшинств можно и нужно решать при конструктивном и равноправном взаимодействии с властями страны.

В конференции в Вильнюсе приняли участие более 50 представителей организаций российских соотечественников.

Теги
ЛитваРоссия
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