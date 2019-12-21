В Ялте впервые зажгли новую праздничную иллюминацию

ЯЛТА, 21 декабря. /ТАСС/. В Ялте в субботу зажгли новую праздничную иллюминацию, включающую около 60 световых композиций, в том числе "Сказочный домик", двухметровый Дед Мороз и четыре новогодние елки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

"В Ялте серьезный шаг вперед сделан с точки зрения оформления набережной, городских пространств. Это произошло здесь и происходит во всех курортных городах. В Алуште будет украшен город значительно", - приводит пресс-служба слова и.о. главы крымского Минтуризма Вадима Волченко.

В пресс-службе мэрии города уточнили, что в прошлые годы Ялта не украшалась праздничной иллюминацией. В рамках муниципальной программы реформирования ЖКХ на закупку новогодних огней было выделено 79 млн рублей. "Подсветка и конструкции рассчитаны на 10 лет эксплуатации, при этом ежегодно будет проводиться ее ремонт и частичная замена оборудования", - говорится в сообщении на сайте администрации Ялты.

На набережной Ялты к празднику установили "Сказочный домик" высотой более 4 м, двухметрового Деда Мороза, светящуюся ротонду высотой более 7 м, трехметровую конструкцию "Крылья", декоративное дерево высотой более 4,5 м, арку, световой навес длиной 60 м, а на круглом фонтане на набережной - световую композицию диаметром 8,5 м. По всей протяженности набережной разместили светящиеся объемные шары диаметром около метра, навесы из гирлянд и "световые коридоры". Также украсили иллюминацией Пушкинский бульвар, улицы Кирова, Московская, Киевская, Карла Маркса и Рузвельта, Графский проезд, скверы Юбилейный и Калинина.

Также представители мэрии добавили, что еще до Нового года, 28 декабря, в курортном городе пройдет Х ялтинский мороз-парад, на набережной откроется приемная Деда Мороза и детский новогодний городок.