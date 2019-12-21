Еврейская община начинает отмечать Хануку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Торжества в честь одного из главных праздников иудаизма - Хануки - начнутся в воскресенье. Первая ханукальная свеча в Москве будет зажжена вечером на площади Революции при участии главного раввина России Берла Лазара, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"Торжественная церемония зажжения первой свечи праздничного восьмисвечника, зажигаемого в честь еврейского праздника Ханука, пройдет вечером 22 декабря 2019 года на Площади Революции в Москве. В мероприятии примет участие главный раввин России Берл Лазар", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент ФЕОР раввин Александр Борода поздравил единоверцев с наступающим праздником. "Пусть духовная энергия этих особых дней вдохновит нас на добрые дела и хорошие решения! Чтобы у нас всегда хватало сил привносить в этот мир свет, делиться теплом и радостью! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, благополучия и, главное, множество и множество благословений Всевышнего!", - говорится в его обращении, опубликованном сайтом ФЕОР.

Российский еврейский конгресс (РЕК) в своем поздравлении напомнил, что важной частью праздника является благотворительность. "Ханука - это еще и праздник благотворительности, когда в еврейских семьях принято давать детям "хануке гелд" - мелкие деньги на игрушки и сладости, приучая их к тому, что, став взрослыми, они так же будут помогать нуждающимся. Ведь благотворительность - это важная часть еврейской традиции <…> Проведите этот праздник в кругу ваших родных и близких, сполна ощущая радость от общения с дорогими вам людьми!", - написано в праздничном послании пресс-службы РЕК.

В пресс-службе президента Совета раввинов Европы, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта сообщили ТАСС, что в дни Хануки в Московской хоральной синагоге пройдет ряд мероприятий для членов общины, в том числе - праздник для детей и прихожан старшего возраста. 28 декабря состоится праздничная служба с участием кантора и хора Московской хоральной синагоги. Также в дни праздника в общине будут проходить уроки и лекции раввинов, посвященные Хануке. А еврейская студенческая организация "Гилель" в этот день проведет зажжение праздничного светильника на катке в Москве в Саду им. Баумана.

История праздника

Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря, который в 2019 году выпадает на 22 декабря, и начнется с заходом солнца в этот день. Праздник завершится 30 декабря, во второй день месяца тевет.

Ханука (на иврите - "освящение" или "обновление"), или Хаг Урим ("праздник огней") является одним из самых длинных иудейских праздников. Он был установлен в честь событий II века до н.э. В это время Иудея была частью эллинистической империи Селевкидов, времени правления проводившего политику жесткой ассимиляции иудеев сирийского царя македонского происхождения Антиоха IV Эпифана. В 167 году до н.э. главная святыня иудеев - Иерусалимский храм - был превращен в святилище Зевса, что стало причиной для начала Маккавейского восстания под предводительством Иуды и Симона Маккавеев (название происходит от арамейского "молот (на врагов)"), сыновей первосвященника Маттафии Хасмонея.

В 164 году до н.э. восставшие отбили оскверненный храм и вновь разожгли в нем восьмисвечник с помощью единственного сохранившегося кувшина с освещенным оливковым маслом. Его должно было хватить всего на один день, но, по преданию, он горел восемь дней - столько времени, сколько понадобилось для приготовления новой порции масла. Это событие стало считаться чудом, и в память о нем был установлен праздник - Ханука.

Светильник праздника

После захода солнца и появления звезд в день начала Хануки в еврейских домах глава семьи зажигает специальный праздничный светильник - ханукию - который состоит из расположенных на одной линии девяти чаш, в которые вставляются свечи или наливается оливковое масло. В это время члены семей собираются вместе, поют праздничные песни и славят Бога. В первый день праздника горит одна чаша, на второй день - две, на восьмой день Хануки горят все восемь чаш. Девятая, расположенная, как правило, посередине, используется как вспомогательная ("шамаш"), от нее зажигают остальные восемь.

Свет ханукии символизирует многовековой опыт еврейского народа и предостерегает от ошибок и неверных решений. Каждый день светильник должен гореть не менее получаса, и в это время он не может служить источником света в помещении. Ханукию выставляют на всеобщее обозрение у главного входа в дом или на подоконник, исполняя завет об "обнародовании всем чуда". Во время горения ханукии женщинам нельзя выполнять никакую работу.

На площадях многих городов России в день начала Хануки еврейская община зажигает большие ханукальные светильники. "Мы зажигаем Ханукию дома и на главных площадях, дарим деньги "хануке гелт" детям, таким образом, обучая их заповеди цдаки - благотворительности", - написано в поздравлении Александра Бороды.

Ханукальные обычаи

В дни Хануки не принято оплакивать мертвых и поститься. Это время праздничных трапез - на стол подаются блюда, приготовленные в масле. Самые распространенные угощения - пончики (суфгания) с фруктовой или шоколадной начинкой, картофельные оладьи (латкес), жареный хлеб с чесноком. За столом поют традиционные песни, посвященные празднику.

Восемь дней Хануки являются рабочими, однако в этот период нет занятий в школах, поэтому Хануку часто называют "детским праздником". Детей принято угощать сладостями, дарить им подарки или "хануке гелд" - ханукальные деньги, - чтобы сформировать у них привычку помогать нуждающимся. Особое внимание уделяют приобщению детей к религии и обучению Торе (совокупность иудейских законов и постановлений). Одно из праздничных детских развлечений - игра в четырехгранный волчок "свивон", на грани которого нанесены первые буквы слов фразы "Великое чудо произошло здесь".

В синагогах в дни праздника читают особую хвалебную молитву - Галель.