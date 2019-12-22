Российские военные медики проведут "детский день" на севере Сирии

АЛЕППО /Сирия/, 22 декабря. /ТАСС/. Российские военные медики в ближайшее время планируют организовать специальный день помощи детям в провинции Алеппо на севере Сирии. Как рассказали журналистам в российском медицинском отряде специального назначения, его сотрудники вместе с представителями местного министерства здравоохранения прорабатывают вопрос о создании специального "детского дня" на севере провинции Алеппо.

"За последние дни работы за помощью военных врачей обратились сотни родителей маленьких детей, но принять всех попросту не хватает времени. Средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100-150 человек в день. В результате было решено объявить специальный день, когда прием ведется только для малолетних детей и подростков", - сказал представитель отряда.

Он добавил, что, как показывают наблюдения, некоторые малыши после рождения не проходили даже обязательного первичного осмотра. Сирийские медики поддержали инициативу своих российских коллег, и в ближайшее время такой "детский день" будет проведен.

Крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения была развернута на севере Сирии 5 декабря. Военные врачи из РФ помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.