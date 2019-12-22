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Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика

Президент России высоко оценил профессионализм работников, а также отметил крупный масштаб и экологичность отечественного электроэнергетического комплекса

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

Глава государства высоко оценил профессионализм работников, а также отметил крупный масштаб и экологичность отечественного электроэнергетического комплекса.

"Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире, - говорится в поздравлении. - Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу".

Президент РФ также отметил основные задачи, стоящие перед энергетиками страны.

"Убежден, что, опираясь на богатый опыт и замечательные традиции ветеранов, вы и впредь будете добросовестно трудиться, успешно решать поставленные задачи, главные из которых - качественное обновление электроэнергетики на перспективной технологической базе, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, внедрение передовых, "зеленых" инноваций, обеспечение надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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