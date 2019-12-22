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Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер подчеркнул, что энергетическая система обеспечивает рост экономики и промышленности страны

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Ваш труд позволил создать в России энергетику XXI века. Отрасль, которая играет ключевую роль в жизни нашей большой страны и каждого человека", - отметил Медведев.

Премьер подчеркнул, что энергетическая система обеспечивает рост экономики и промышленности Российской Федерации.

"Сегодня Единая энергетическая система России - это мощнейшие электростанции и высоковольтные линии электропередачи, действующие в синхронном режиме. Именно они в том числе обеспечивают рост национальной экономики, работу промышленных предприятий, транспорта, больниц и поликлиник, школ и детских садов", - добавил Медведев.

Премьер выразил особую благодарность ветеранам отрасли и пожелал работникам успехов, здоровья и благополучия.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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