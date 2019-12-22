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Медведев поздравил Лео Бокерию с 80-летием

Премьер-министр России отметил вклад кардиохирурга в развитие центра Бакулева

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием, высоко оценив его заслуги в развитии центра. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Под Вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом, - отметил премьер, обращаясь к Бокерии. - Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное - помогают многим людям вернуть здоровье".

Медведев добавил, что вся жизнь кардиохирурга связана с Бакулевским центом, где он впервые в стране провел уникальные операции новорожденным с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики, открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии. "И долгие годы наряду с активной хирургической деятельностью [Вы] ведете большую научную, общественную работу, являетесь редактором нескольких профессиональных изданий, - указал премьер. - Многим врачам Вы открыли дорогу в кардиохирургию, и сегодня они успешно трудятся в ведущих центрах страны".

"Ваши заслуги отмечены десятками наград, почетных званий и премий, но все же главная из них - это сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб", - заключил глава российского правительства.

Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно выезжал за рубеж с показательными операциями, выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1986) и РФ (2002).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичИталияРоссияПольшаБокерия, Лео Антонович
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Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летием
Президент России отметил уникальный вклад кардиохирурга в развитие отечественного здравоохранения
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