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Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летием

Президент России отметил уникальный вклад кардиохирурга в развитие отечественного здравоохранения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием, подчеркнув уникальность его вклада в развитие отечественной кардиологии и здравоохранения в целом. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов, - отметил глава российского государства. - Тысячи пациентов искренне благодарны Вам не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за доброе, внимательное отношение и душевное тепло".

Президент РФ также подчеркнул плодотворную общественную деятельность Бокерии и его активное участие в реализации востребованных, социально значимых инициатив. Путин пожелал кардиохирургу здоровья и осуществления намеченных планов.

Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно выезжал за рубеж с показательными операциями, выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1986) и РФ (2002).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияПольшаБокерия, Лео Антонович
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