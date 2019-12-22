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Путин отметил важную роль сотрудников Гохрана в сохранении культурного наследия России

Они проводят большую научную, исследовательскую, просветительскую работу, оказывают всестороннюю поддержку развитию ювелирного дела, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Гохрана России с 300-летием формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и 100-летием образования Гохрана. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

Глава государства отметил важность миссии сотрудников Гохрана.

"С удовлетворением отмечу, что работники Гохрана России с полным пониманием своей высокой миссии сберегают и приумножают богатейшее историческое, культурное, духовное достояние Отечества, проводят большую научную, исследовательскую, просветительскую работу, оказывают всестороннюю поддержку развитию ювелирного дела в нашей стране", - подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил выпуск юбилейной книги о коллекции Гохрана. "Одним из результатов столь значимого, кропотливого труда стал выпуск нынешнего юбилейного издания, подготовленного в творческом содружестве с ведущими учеными-историками, работниками российских архивов. На его страницах представлены лучшие произведения ювелирного искусства - подлинные жемчужины коллекции Гохрана России", - говорится в поздравлении.

Путин пожелал коллективу дальнейших успехов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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