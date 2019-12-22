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В Магаданской области открылся парк отдыха с настоящим маяком

На создание парка в регионе выделили более 185 млн рублей, его построили за девять месяцев
Магадан Andrei Stepanov/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Магадан
© Andrei Stepanov/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 22 декабря. Новое современное общественное пространство с четырьмя зонами отдыха и настоящим маяком появилось в Магадане в преддверии Нового года. Торжественная церемония открытия состоялась в воскресенье на берегу бухты Нагаева, сообщил ТАСС представитель администрации города.

Проект парка "Маяк" стал победителем во Всероссийском конкурсе объектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений, в результате чего Магадан получил президентский грант в размере 100 млн рублей. Затем по решению федеральных властей проект был включен в программу "Единая субсидия". Всего на реализацию проекта выделили более 185 млн рублей, его построили за девять месяцев. На сегодня это один из самых масштабных проектов благоустройства в городе.

"Сегодня состоялось открытие парка "Маяк", которое очень ждали все жители Магадана. Мало в каких регионах есть такие современные общественные пространства, особенно на побережье, когда с одной стороны - море, а с другой - лес. Парк состоит из пляжной зоны, детской и прогулочной территорий, а также смотровой площадки с маяком. Причем, маяк - это не какой-то центровой арт-объект в парке, это самый настоящий маяк", - рассказал собеседник агентства.

По информации городских властей, в парке предусмотрены входная группа, арт-объект "Я люблю Магадан", ресторан и гостиничный комплекс, площадка для катания на скейтбордах и роликах, построен амфитеатр на 350 человек. Светильники, лавочки и урны для парка изготавливались на заказ в Санкт-Петербурге, малые архитектурные формы - в Италии. Дендрологическую зону украсят шесть магаданских растений, а также виды из питомников Иркутской области и Алтая.

Как сообщили ТАСС в мэрии города, первая идея создания парка на берегу бухты Нагаева появилась еще в 2017 году. Тогда же и был проведен опрос среди населения о необходимости создания общественного пространства. Почти 85% респондентов одобрили проект.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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