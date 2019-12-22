Фестиваль света под Мурманском собрал более 2 тыс. человек

МУРМАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Участниками первого фестиваля света в городе-спутнике Кольской АЭС Полярные Зори (Мурманская область) в самый короткий день в году стали более 2 тыс. зрителей и десятки экспертов. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе фестиваля, подобный праздник не имеет аналогов в мире и призван за счет светодизайнерских решений изменить жизнь на севере в условиях полярной ночи.

"Первый в мире фестиваль света собрал более 2 тыс. местных жителей, туристов и экспертов дизайна и урбанистики", - сказали в пресс-службе.

Цель фестиваля - показать, как световой дизайн и правильная урбанистика могут изменить жизнь в северных городах. Сделать это планируется за счет новой модели городского освещения в условиях Заполярья. К фестивалю город преобразился благодаря многочисленным световым инсталляциям, фасадным освещением зданий, проекций и главной площади города, над которыми в течение года трудилась целая команда экспертов и световых дизайнеров. При этом суммарная мощность освещения составит всего 20 кВт за счет применения энергосберегающих технологий, что составляет потребление примерно десятка электрочайников. Как отмечают организаторы, на примере Полярных Зорь будет разработана универсальная модель для тиражирования энергоэффективных решений в 20 городов России за Полярным кругом, в которых живут около 1 млн человек, а в перспективе и в города Норвегии, Швеции, Финляндии и других северных стран.

Еще одна важная составляющая фестиваля - первая в регионе площадка для проведения обучающих сессий и фестивалей в области светового дизайна. Ее пилотное мероприятие состоялось в субботу, накануне основного фестивального дня. В Полярных Зорях прошел международный конгресс в области световых технологий и дизайна. Российские и зарубежные эксперты рассказали о мировом опыте освещения северных городов, о влиянии городского освещения на социальные процессы, а также затронули широкий спектр вопросов, связанных со светодизайном.

Одним из главных событий фестиваля стало открытие первой за Полярным кругом "Точки кипения" - пространство, которое объединило работу городских активистов. Здесь будут развивать несколько направлений: проводить обучение активистов, консультации и методическое сопровождение в проектной деятельности, встречи и заседания по вопросам малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций.

Проект фестиваля стал участником программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "100 городских лидеров" и проводится при его поддержке.