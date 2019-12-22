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Около 200 дедов Морозов и Снегурочек проехали по Геленджику на велосипедах и самокатах

Самому старшему участнику флешмоба 70 лет, а самому младшему 5 лет

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Массовый костюмированный флешмоб прошел в Геленджике в воскресенье с участием жителей города и гостей, порядка 200 человек в костюмах дедов Морозов и Снегурочек проехали по городу на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

"Флешмоб собрал сегодня порядка двухсот человек. В костюмах Дедушек Морозов и Снегурочек на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах, гости и жители курорта с удовольствием прокатились по набережной и подарили новогоднее настроение каждому", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что самому возрастному частнику мероприятия 70 лет, а самому младшему 5 лет. Велозаезд стартовал на центральной площади Геленджика, некоторые приняли участие в нем даже со своими домашними животными.

Ранее сообщалось, что для повышения туристического потока в регион на новогодние праздники в Геленджике впервые в истории города проведут новогодний карнавал.

Краснодарский края является лидеров туристической отрасли в России, в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году. В сентябре сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили уже более 13,5 млн человек.

Теги
РоссияКраснодарский край
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