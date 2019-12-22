В Дакаре прошла "Русская елка", организованная соотечественниками и посольством РФ

РАБАТ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Дакаре в субботу состоялся первый новогодний праздник "Русская елка", организованный Координационным советом соотечественников и Русской балетной академией в Сенегале при поддержке посольства РФ.

Праздник состоялся в здании Большого национального театра Сенегала. Гости, среди которых были как дети из российской диаспоры, так и сенегальские школьники, устроили хоровод вокруг большой елки.

"В новогоднем мероприятии приняли участие около 200 детей. Мы, в частности, пригласили детей соотечественников и российских дипломатов, а также сенегальских школьников", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС директор Русской балетной академии Сенегала, педагог-хореограф с казахскими корнями Слу Акимгереева.

"Первая "Русская елка", организованная в Сенегале, в колоритной африканской атмосфере, прошла очень успешно, даже великолепно. Считаю, что праздник удался. И костюмированный новогодний спектакль всем детям понравился, - поделилась она своим мнением. - Роль Деда Мороза удачно сыграл сенегальско-ливанский юноша, а Снегурочкой была наша русская девушка".

По словам Акимгереевой, пришедшие на "Русскую елку" дети попробовали угощения и получили подарки, приготовленные Русской балетной академией в Сенегале и посольством России в Дакаре.