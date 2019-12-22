{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2019

В Дакаре прошла "Русская елка", организованная соотечественниками и посольством РФ

В мероприятии приняли участие около 200 детей

РАБАТ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Дакаре в субботу состоялся первый новогодний праздник "Русская елка", организованный Координационным советом соотечественников и Русской балетной академией в Сенегале при поддержке посольства РФ.

Праздник состоялся в здании Большого национального театра Сенегала. Гости, среди которых были как дети из российской диаспоры, так и сенегальские школьники, устроили хоровод вокруг большой елки.

"В новогоднем мероприятии приняли участие около 200 детей. Мы, в частности, пригласили детей соотечественников и российских дипломатов, а также сенегальских школьников", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС директор Русской балетной академии Сенегала, педагог-хореограф с казахскими корнями Слу Акимгереева.

"Первая "Русская елка", организованная в Сенегале, в колоритной африканской атмосфере, прошла очень успешно, даже великолепно. Считаю, что праздник удался. И костюмированный новогодний спектакль всем детям понравился, - поделилась она своим мнением. - Роль Деда Мороза удачно сыграл сенегальско-ливанский юноша, а Снегурочкой была наша русская девушка".

По словам Акимгереевой, пришедшие на "Русскую елку" дети попробовали  угощения и получили подарки, приготовленные Русской балетной академией в Сенегале и посольством России в Дакаре.

Теги
СенегалРоссияНовый год и Рождество - 2019
Реклама на ТАСС
МИД Эстонии пообещал ОБСЕ ответить на вопросы по ситуации с агентством Sputnik
Глава ведомства Урмас Рейнсалу назвал Sputnik "пропагандистским агентством, а не журналистским изданием"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС