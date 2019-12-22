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МИД Эстонии пообещал ОБСЕ ответить на вопросы по ситуации с агентством Sputnik

Глава ведомства Урмас Рейнсалу назвал Sputnik "пропагандистским агентством, а не журналистским изданием"
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу Luiz Rampelotto/NurPhoto via Getty Images
Описание
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу
© Luiz Rampelotto/NurPhoto via Getty Images

ТАЛЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства Sputnik (принадлежит МИА "Россия Сегодня") в Эстонии. Об этом он заявил в воскресенье порталу Delfi.

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"Представители эстонского государства дадут уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения [по ситуации со Sputnik]", - сказал он. Накануне представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов эстонского бюро агентства Sputnik.

Рейнсалу также выступил с утверждением, что "Sputnik - это пропагандистское агентство, а не журналистское издание". Он также отметил, что "с ограничением свободы СМИ эти санкции (ЕС из-за конфликта на Украине - прим. ТАСС) не имеют никакой связи".

20 декабря руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд сообщил, что это подразделение эстонской полиции рассылало сотрудникам "Sputnik Эстония" письма с информацией о санкциях, которые им могут угрожать, пока они работают в этом агентстве. Как добавил Рейманд, в отношении генерального директора МИА "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза "в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины".

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники Sputnik вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги.

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ЭстонияРоссия
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