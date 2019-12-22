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В Крыму 22-23 декабря ожидаются сильные ливни и ветер

Спасатели рекомендовали соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться в квартире или на работе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер до 22 м/ с и дожди ожидаются в Крыму 22-23 декабря 2019 года, сообщается в воскресенье на сайте республиканского Министерства чрезвычайных ситуаций.

"До конца суток 22 декабря, в течение суток 23 декабря в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в квартире или на работе.

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