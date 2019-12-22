Британский министр потребовала справедливости по делу о ДТП с женой дипломата США

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Андрей Лидсом призвала добиться справедливости по делу о смерти 19-летнего британца Гарри Данна, который погиб в ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находилась жена американского дипломата Энн Сакулас. Об этом она сообщила после встречи с семьей погибшего подростка, в которой принимала участие и глава МВД Прити Пател.

Данн разбился на мотоцикле 27 августа в графстве Нортгемптоншир, столкнувшись со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого была американка. По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена дипломатическая неприкосновенность, вернуться в Соединенные Штаты. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства.

"Как ясно заявила министр внутренних дел, в Великобритании существует очень четкий процесс экстрадиции, есть действующий договор о экстрадиции, и жизненно необходимо, чтобы мы добились справедливости для Гарри", - приводит слова Лидсом агентство Press Association. Сама Пател сказала, что встреча была "отличной возможностью" обсудить ситуацию.

20 декабря Королевская прокурорская служба Великобритании сочла возможным выдвинуть обвинения в отношении Сакулас по делу о ДТП со смертельным исходом и запросить ее экстрадицию. Решение о том, направлять ли в Вашингтон запрос о выдаче американки, должно теперь принять МВД Великобритании. Однако Пател в воскресенье уклонилась от ответа на вопрос об экстрадиции.

Адвокаты семьи Гарри Данна последовательно настаивали на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившим ей вернуться на родину в разгар следствия. Юристы полагают, что ее супруг, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом. По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон в Нортгемптоншире, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов.

Госдепартамент обратил внимание на дипломатический статус Сакулас, жестко раскритиковав возможный запрос на ее экстрадицию. Адвокат женщины в свою очередь заявил, что его подзащитная не вернется добровольно в Великобританию.