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Ростуризм показал в странах Азии туристические возможности России в преддверии Евро-2020

Мероприятия прошли в Японии, Китае, Индии, Вьетнаме и Южной Корее

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ростуризм провел в пяти странах Азии серию мероприятий, посвященных туристическому потенциалу России в преддверии чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Мероприятия прошли с 17 по 19 декабря 2019 года в Японии, Китае, Индии, Вьетнаме и Южной Корее. Гостям были продемонстрированы видеоролики о туристическом потенциале регионов России и страны в целом. Кроме того, руководитель федерального агентства по туризму России Зарина Догузова обратилась к собравшимся с видеообращением, в котором пригласила жителей азиатских стран посетить Россию, подчеркнув, что для болельщиков из других стран РФ может стать удобным хабом на пути из Азии в футбольную Европу.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что серия роад-шоу рассказала "о туристском потенциале города, о возможности приехать в Санкт-Петербург по электронной визе в любое время года". "В следующем году город принимает четыре игры чемпионата Европы по футболу и это тоже отличная возможность почувствовать гостеприимство петербуржцев и показать международный уровень проведения мероприятия", - сообщил Панкевич.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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