"Известия": Совфед предложил отменить профстандарт для преподавателей российских вузов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации выступил с предложением отменить профстандарт для преподавателей вузов, который ограничивает работу педагогов, не имеющих ученой степени. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирину Рукавишникову. Информацию о том, что такое решение принято, изданию подтвердили в Минобрнауки.

Профстандарт был утвержден приказом Минтруда в 2015 году, до 1 января 2020 года носил рекомендательный характер, а с нового года должен был стать обязательным для всех преподавателей высшей школы.

"Совфед предлагал отменить профстандарт преподавателя высшей школы. Мы направили предложения в Минобрнауки и Минтруд с просьбой переработать соответствующие нормы. И нас услышали. Норма будет отменена. И это на самом деле абсолютно логичное решение, при котором в любом вузе страны в учебном процессе со студентами смогут полноценно работать не только преподаватели со степенью, но и педагоги-практики", - сообщила газете Рукавишникова.

По ее словам, профстандарт негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов, поскольку ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, в то время как специалитет и магистратура им и вовсе были недоступны. Без каких-либо ограничений преподавать в вузах могли только доценты. Как рассказала "Известиям" Рукавишникова, многие вузы стали назначать на должности доцентов людей, не имеющих ученой степени, так называемых "холодных" доцентов.

Сенатор отметила, что в результате внедрения профстандарта страдают в первую очередь студенты, которые недополучают знания и выходят не до конца подготовленными на рынок труда. "Такие стандарты были некачественными изначально. Мы исходим из того, что не все преподаватели-ученые. Среди них есть люди, которые хорошо владеют профессией, имеют прекрасный опыт и должны передавать свои практические навыки", - заключила Рукавишникова.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минобрнауки, решение об отмене профстандарта было принято в силу "необходимости проработки вопросов разработки проектов профессиональных стандартов профессорско-педагогического состава с учетом интеграции научной и образовательной деятельности".