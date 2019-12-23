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"Известия": электронное приложение для проверки качества воды может появиться в России

Ранее ассоциация "Антиконтрафакт" заявила, что по итогам проверки минеральной и питьевой воды в 25 регионах страны доля контрафакта составила 70%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Приложение, которое позволит покупателям определить качество воды, может появиться в России. Для этого необходимо будет создать новые идентификаторы и платформы, которые помогут избежать покупки некачественного продукта, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елену Зленко.

По данным издания, выдвинутая инициатива связана с отсутствием комплексного решения остро стоящей проблемы незаконного оборота питьевой воды. Созданная по инициативе МВД и Минпромторга ассоциация "Антиконтрафакт" в декабре заявила, что по итогам проверки минеральной и питьевой воды в 31 городе в 25 регионах РФ доля контрафакта составила 70%. В то же время в июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что порядка 80% продающейся в России минеральной воды не соответствует своему названию на этикетке.

"Необходимо определить баланс оборота воды от добычи до использования: сколько идет в бальнеологию, а сколько - в питьевое потребление. Мы идем к тому, чтобы все о продукте было видно и понятно. Чтобы не просто ведомства свои реестры вели, а потребители, например, могли бы скачать приложение на телефон, навести гаджет на бутылочку тех же "Ессентуков" и определить, что эта вода действительно добыта в Ставропольском крае. После этого покупатель может пить ее спокойно", - рассказала "Известиям" Зленко.

Как сообщает газета, борьба с незаконным оборотом воды будет включать несколько шагов: до создания единой базы данных о производстве воды члены Совфеда планируют обратиться в прокуратуру с просьбой проверить субъекты, где зарегистрировано больше всего производителей воды. Результаты работы органов должны будут показать, каким образом нарушаются законы и какие системные пробелы существуют в законодательстве РФ.

По данным "Известий", в Роспотребнадзоре поддерживают инициативу членов Совфеда. Для легализации рынка ведомство предложило ввести маркировку минеральной воды специальными цифровыми штрихкодами, а также государственную регистрацию всех видов воды в упаковке. Помимо этого, в федеральной службе считают необходимым создание банка эталонных образцов. Дополнительных комментариев изданию в Роспотребнадзоре не предоставили.

В Росконтроле идею запуска подобной системы также поддержали. "Нужна единая база данных - открытая информационная система, куда стекались бы все результаты госнадзора и независимой экспертизы. Необходимо межведомственное взаимодействие", - отметили в организации.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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