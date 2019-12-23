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Жители Тульской области собрали 4 тонны пряников и меда в подарок на Новый год детям Сирии

Подарки доставили на базу Хмеймим

ТАРТУС /Сирия/, 23 декабря. /ТАСС/. Жители Тульской области собрали подарки на Новый год для детей Сирии: тульские пряники и упаковки меда. Подарки на российскую базу Хмеймим на самолете Военно-транспортной авиации ВКС России доставил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

"Это - гуманитарная помощь, которую уже не первый год собирают туляки для детей Сирии <…> Тут четыре тонны гуманитарного груза - это традиционные сладости нашего региона: тульский пряник, мед. Мы рассчитываем, что эта акция, которая приурочена к Новому году, поднимет детям настроение, создаст ощущение праздника", - рассказал он журналистам.

Шерин добавил, что всего привезено 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок с медом (по 30 кг каждая). "Мед правильнее раздавать по социальным учреждениям: больницы, школы и т. д. А пряники можно раздавать индивидуально, здесь хватит многим", - уточнил он.

Первую партию подарков раздали жителям деревни Баамрайль (провинция Тартус). "Мы видим, как счастливы наши дети. Мы не забудем российский народ. Мы считаем, что народы России и Сирии - братья", - говорит местная жительница Мэйса Анас. После раздачи гуманитарной помощи российским военным сирийцы вручили цветы.

Подарочные наборы сладостей из Тульской области также отправлялись в Сирию в 2017-2018 годах в рамках всероссийской акции "Дети России - детям Сирии".

Теги
СирияРоссияТульская область
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