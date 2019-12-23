В Приамурье посмертно наградили студента за спасение утопающих

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Пачикин посмертно награжден медалью "За спасение погибавших", сообщается в понедельник на сайте правительства Приамурья.

"Сегодня губернатор Василий Орлов вручил государственную награду - медаль "За спасение погибавших" Марине Владиславовне Пачикиной. Ее сын... награжден медалью посмертно. За проявленные мужество и отвагу при спасении людей при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, он представлен к награждению орденом Мужества", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 27 июня 2015 года он вместе с друзьями отдыхал на берегу Зеи. Двоих ребят стало затягивать течением, Пачикин бросился на помощь, но не справился с течением и водоворотом и погиб.