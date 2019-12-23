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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Акцию в память о погибших при обрушении дома в Магнитогорске проведут в Челябинске

Акция пройдет 31 декабря 2019 года у памятника Орленку

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям организовать проведение акции в память о погибших 31 декабря 2018 года при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе челябинской администрации в понедельник.

"На аппаратном совещании Наталья Котова поручила провести акцию в память по погибшим 31 декабря 2018 года. Акция будет проходить у памятника Орленку 31 декабря 2019 года", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что концепцию акции еще предстоит проработать. Скорее всего, участники возложат к памятнику цветы, детские игрушки и поставят свечи.

Утром 31 декабря 2018 года в многоквартирном доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске после взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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