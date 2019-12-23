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В Забайкалье решили проблему блокировки счетов бюджетных учреждений

Из-за блокировки счетов работники бюджетных учреждений региона могли получать зарплату только по судебным решениям

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края решили проблему блокировки счетов бюджетных учреждений из-за долгов, прежде всего за жилищно-коммунальные услуги, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

Забайкалье уже несколько лет испытывает трудности из-за блокировки счетов бюджетных учреждений, которая приводит к тому, что их работники могут получать зарплату только по судебным решениям. В начале 2019 года в крае разблокировали 460 счетов бюджетных учреждений, и власти объявили о решении проблемы. Однако к концу марта вновь были заблокированы 111 счетов, а общая сумма задолженности составила 58,7 млн рублей.

"Учреждения с заблокированными счетами [в Забайкальском крае] отсутствуют. На неделе была угроза блокировки счетов по 11 муниципальным учреждениям на сумму 1,3 млн рублей. Минфином профинансировано 288 млн рублей, в эту сумму входят средства на погашение кредиторской задолженности (89,6 млн рублей), на снятие угрозы блокировки (10,2 млн рублей). Также выделено 4 млн рублей на оплату исполнительных документов, 59 млн рублей - на погашение кредиторской задолженности, это, в том числе, медосмотры, налоги и противопожарные мероприятия", - приводит пресс-служба слова и.о. вице-премьера края Андрея Кефера.

Губернатор Александр Осипов поручил контролировать расходы учреждений, чтобы не допустить очередной блокировки счетов. "Нужно принципиально менять финансовую дисциплину в районах. Отсутствие правильного финансового планирования и мониторинга на уровне специалистов в соответствующих районах такая, что где-то происходят переплаты, где-то не выполняются обязательства. При этом кто-то берет на себя самостоятельные обязательства, но не может [по ним] рассчитаться, что ведет к блокировке счетов", - сказал он.

Осипов предложил продумать такую систему, при которой, дополнительные обязательства не могут быть взяты до тех пор, пока под них не найдены соответствующие источники финансирования.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДальний Восток
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