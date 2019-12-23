В Забайкалье решили проблему блокировки счетов бюджетных учреждений

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края решили проблему блокировки счетов бюджетных учреждений из-за долгов, прежде всего за жилищно-коммунальные услуги, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

Забайкалье уже несколько лет испытывает трудности из-за блокировки счетов бюджетных учреждений, которая приводит к тому, что их работники могут получать зарплату только по судебным решениям. В начале 2019 года в крае разблокировали 460 счетов бюджетных учреждений, и власти объявили о решении проблемы. Однако к концу марта вновь были заблокированы 111 счетов, а общая сумма задолженности составила 58,7 млн рублей.

"Учреждения с заблокированными счетами [в Забайкальском крае] отсутствуют. На неделе была угроза блокировки счетов по 11 муниципальным учреждениям на сумму 1,3 млн рублей. Минфином профинансировано 288 млн рублей, в эту сумму входят средства на погашение кредиторской задолженности (89,6 млн рублей), на снятие угрозы блокировки (10,2 млн рублей). Также выделено 4 млн рублей на оплату исполнительных документов, 59 млн рублей - на погашение кредиторской задолженности, это, в том числе, медосмотры, налоги и противопожарные мероприятия", - приводит пресс-служба слова и.о. вице-премьера края Андрея Кефера.

Губернатор Александр Осипов поручил контролировать расходы учреждений, чтобы не допустить очередной блокировки счетов. "Нужно принципиально менять финансовую дисциплину в районах. Отсутствие правильного финансового планирования и мониторинга на уровне специалистов в соответствующих районах такая, что где-то происходят переплаты, где-то не выполняются обязательства. При этом кто-то берет на себя самостоятельные обязательства, но не может [по ним] рассчитаться, что ведет к блокировке счетов", - сказал он.

Осипов предложил продумать такую систему, при которой, дополнительные обязательства не могут быть взяты до тех пор, пока под них не найдены соответствующие источники финансирования.