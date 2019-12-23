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Новогодний "Класс!" и личный мультфильм. "Одноклассники" запускают праздничные сервисы

На странице авторизации соцсети появилась сказочная иллюстрация, а логотип будет сменяться праздничной анимацией
Описание
© Пресс-служба "Одноклассников"

"Одноклассники" (ОК) запускают к Новому году несколько праздничных сервисов. Кнопка "Класс!" получила новогодний вид, на странице авторизации появилась сказочная иллюстрация, а логотип ОК будет сменяться праздничной анимацией, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Также пользователи смогут получить персональный мультфильм, героями которого станут его близкие друзья в образе новогодних персонажей. В ленте новостей появится запись про новогоднее поздравление с кнопкой "Получить видео".

"Алгоритмы социальной сети автоматически определят трех друзей пользователя на основе того, насколько активно они взаимодействовали друг с другом: писали сообщения, оставляли комментарии, ставили "класс" к личным публикациям, фотографиям и видео", - говорится в сообщении. Нейросеть выберет самые красивые фото с лицами из личных альбомов и поместит в мультфильм.

Кнопка "Класс!" превратится в красную варежку со снежинкой. При этом все отметки "Класс!", которые пользователи поставили раньше, на время праздника примут новогодний вид.

Также логотип "Одноклассников" раз в день будет сменяться анимацией, а на мобильных версиях появится серая мышка в честь главного символа 2020 года.

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