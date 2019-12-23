В Амурске устранили аварию, из-за которой треть жителей города осталась без тепла

ТАСС, 23 декабря. Коммунальщики устранили аварию, оставившую в 25-градусный мороз без тепла 49 домов в Амурске Хабаровского края, в которых проживает примерно треть населения города, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"По состоянию на 17:30 (10:30 мск) 23 декабря сварочные работы на теплотрассе завершены, произведен запуск системы отопления", - говорится в сообщении.

Под отключение попали четыре школы и четыре детских сада, а также 49 многоквартирных домов, в которых проживают около 12 тыс. человек.