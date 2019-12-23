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Кремль не видит смысла запрещать дарить подарки Путину на пресс-конференции

По словам пресс-секретаря президента России, в противном случае это означало бы сужение формата мероприятия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Кремль не видит необходимости запрещать журналистам преподносить президенту РФ Владимиру Путину подарки на большой пресс-конференции. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые ограничения такого рода могут сузить формат этого мероприятия.

"Речь идет о формате, достаточно широко практикуемом, - открытая пресс-конференция, открытая аккредитация, - сказал он. - Это формат, свидетельствующий о полной открытости президента России". "Вводить какие-то ограничения означало бы начало сужения этого формата", - добавил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, автор которого заметил, что пресс-конференция отчасти превращается в передачу подарков президенту. 19 декабря на таком мероприятии некоторые представители СМИ не только задавали вопросы, но и пытались передать президенту, в частности, свои книги.

"Формулировку "во что это превратилось" не считаем корректной, потому что эта пресс-конференция превратилась в то, что президенту задают абсолютно любые вопросы", - сказал Песков. "Если кто-то из журналистов при этом что-то хочет передать президенту, это их право, мы не можем это комментировать, - добавил он. - Для нас главное, что президенту ставятся любые конкретные вопросы, на что президент дает свои открытые ответы".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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