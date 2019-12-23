ОП запустила опрос граждан по законопроекту о профилактике семейного насилия

Опрос проводится по инициативе секретаря ОП РФ Лидии Михеевой, говорится в релизе. "Законопроект о семейно-бытовом насилии сейчас один из самых обсуждаемых в стране с большим количеством как сторонников, так и противников. Горячие дискуссии о нем ведутся и в стенах Общественной палаты. Важно услышать не только самые громкие голоса, но и дать возможность высказаться каждому россиянину, поэтому мы запускаем свой опрос", - сказала Михеева, чьи слова приводит пресс-служба ОП.

Она отметила, что полученные в ходе опроса данные будут использованы на общественных слушаниях по законопроекту, которые планируется провести в Общественной палате в январе следующего года. "Члены Общественной палаты уже внимательно ознакомились с положениями законопроекта. Но нам важно учесть все мнения, не только экспертные, принять во внимание разные позиции, услышать голос народа. И уже на базе общественного мнения готовить свои предложения для законодателей. В этом наша главная функция - выступать связующим звеном между гражданами и властью", - подчеркнула Михеева.

В пресс-службе добавили, что в ходе опроса россияне смогут высказать свое мнение по наиболее значимым положениям проекта закона, предложить свой вариант формулировок и высказать в целом отношение к тексту документа. Принять участие в опросе можно на сайте Общественной палаты.