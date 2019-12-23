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Совфед разрешил иностранным пилотам управлять экспериментальными самолетами

Иностранцам предоставляют право входить в состав экипажа экспериментального судна, но только во время обучения их пилотированию, во время демонстрационного полета или полета для получения сертификации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, который дает право пилотам-иностранцам принимать участие в управлении экспериментальными воздушными судами.

"Федеральным законом устанавливается, что в ряде случаев в состав экипажа экспериментального воздушного судна могут входить не только граждане РФ, но и иностранные граждане при условии, что командир экипажа экспериментального воздушного судна является гражданином РФ. Предусматривается также, что иностранный гражданин не имеет права быть командиром экспериментального воздушного судна", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Иностранцам предоставляют право входить в состав экипажа экспериментального судна, но только во время обучения их пилотированию, во время демонстрационного полета или полета для получения сертификации.

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, сейчас Воздушный кодекс РФ ограничивает право граждан других стран на присутствие в экипажах экспериментальных воздушных судов - самолетов и вертолетов, еще не переданных авиаперевозчику или лизинговой компании.

Как отмечается в пояснительной записке, данная норма приводит к сложностям при заключении международных контрактов на поставку российской авиатехники, так как при проведении тестовых полетов требуется участие иностранных летчиков-испытателей. Помимо этого, для сертификации российских судов по европейским и американским нормам необходимо присутствие на борту представителей иностранного сертифицирующего органа из числа летного и инженерно-технического состава. Это, в частности, касается сертификации лайнера МС-21.

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