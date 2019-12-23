На Хайнане запущен первый в провинции проект "умной больницы" с 5G

САНЬЯ /Китай/, 23 декабря. /ТАСС/. Первый в южной китайской провинции Хайнань проект "умной больницы", оснащенной технологиями связи 5G, запущен в городе Санья. Об этом сообщает информационный ресурс " Наньхайван ".

Проект был совместно инициирован Народной больницей города Санья и хайнаньским отделением компании China Mobile Communications. Новый стандарт связи пятого поколения, скорость которого по меньшей мере в 10 раз превышает быстроту коммуникаций с использованием 4G, впервые комплексно применен в медицинской практике в провинции Хайнань. В настоящее время в Народной больнице, больнице Юйцай и медицинском центре Ячэн города Санья уже установлено телемедицинское оборудование с технологией связи 5G. Специалисты завершили настройку сети, которая готова к использованию.

Проект "умной больницы" с 5G предусматривает проведение дистанционных ультразвуковых исследований, удаленных консультаций, оказание срочной помощи, организацию удаленного центра для принятия решения по медицинским вопросам. Сюда также входит проект по оказанию срочной дистанционной медицинской помощи, который станет частью медицинских услуг во время предстоящих в Санья в ноябре 2020 года Азиатских пляжных игр.

В октябре 2019 года сообщалось, что на Хайнане был запущен первый в мире канал дистанционной диагностики с использованием технологии связи 5G между двумя медицинскими учреждениями. Телемост заработал 29 сентября между Хайнаньской больницей при Главном военном госпитале НОАК и Народной больницей города Санья.

Первую диагностическую процедуру провели специалисты ортопедического отделения Хайнаньской больницы при военном госпитале. Специалисты оценивали состояние пациента через два больших экрана, на которые транслировались результаты МРТ из лечебного кабинета Народной больницы в Санья.

Этот канал позволяет осуществлять полный цикл необходимых медицинских процедур - от осмотра и постановки диагноза до назначения лечения. Задержка связи между двумя медицинскими учреждениями через установленный телемост с технологией 5G составляет всего 17 мс. Качество передачи изображения позволяет врачам точно оценивать состояние пациентов.