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Минобрнауки уточнит правила отбора научно-образовательных центров

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в России сети из 15 НОЦ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ проанализирует опыт работы первых пяти научно-образовательных центров (НОЦ), созданных в 2019 году по нацпроекту "Наука", и уточнит критерии отбора, а также цели и задачи их функционирования. Об этом сообщил в понедельник глава Минобрнауки Михаил Котюков.

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. В 2019 году объявлено о создании первых пяти НОЦ - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

"По опыту первых пяти регионов будем уточнять порядок отбора, правил, целей [НОЦ], и уже в начале следующего года, в первом квартале будем объявлять конкурс на второй этап отбора проектов. Я напомню, что за три года - 2019-2021 - мы планируем отобрать не менее 15 таких заявок и обеспечить выход НОЦ на мировой уровень до 2024 года" - сказал Котюков в ходе совещания по вопросу развития НОЦ в Нижегородской области.

По его словам, сейчас активно обсуждаются заявки на будущие НОЦ практически 30 регионов.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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