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Новый год и Рождество - 2020

В Чите открыли самый большой на Дальнем Востоке светодиодный фонтан

Фонтан изготовили местные мастера, его высота составляет 10 метров
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© Илья Баринов/ТАСС

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Светодиодный фонтан открыли в понедельник на главной площади Читы. Он стал не только одним из основных украшений города к Новому году, но и самым большим из подобных фонтанов во всем Дальневосточном федеральном округе, сообщила ТАСС одна из авторов проекта, участница инициативной группы горожан "Красивая Чита" Валентина Дымченко.

"Фонтан расположен на площади Ленина и повторяет силуэт летнего музыкального фонтана, на месте которого находится. Его диаметр - 22 метра, высота - 10 метров. Это полностью оригинальная работа - фонтан в Чите смонтирован, собран и сварен благодаря местным мастерам с золотыми руками", - сказала Дымченко.

Светодиодный фонтан устроили в Чите впервые. Вокруг него залит каток, а рядом организовали прокат коньков, работает теплое кафе, где можно взять горячий чай или глинтвейн, а также купить выпечку и пирожные. "Это как в сказке, - поделилась впечатлениями пятилетняя Ангелина, в первый раз в жизни примеряя коньки. - Сейчас меня будут учить кататься, сама пока не умею, но это быстро - раз-раз и покачусь. Каждый день буду сюда ходить - это уж точно".

Несмотря на установившийся в Чите 30-градусный мороз, на открытие катка пришли около 200 горожан. Их приветствовал глава администрации города Александр Сапожников. Он поздравил всех с наступающими праздниками и призвал проводить каникулы всей семьей. "Приходите на каток, приводите детей, внуков, ведь все, что здесь сделано, - для вас", - сказал сити-менеджер.

К Новому году в городе впервые украсили не только центральную площадь, но и еще 2,5 км главной улицы. "В Чите в этом году, действительно, много новой красоты - это не только фонтан, но праздничная иллюминация, ледяные скульптуры, арочная аллея звезд на площади декабристов. Все это в такой холод творит огромное число людей - дизайнеры, конструкторы, электрики, и читинцы, наконец, начинают искренне гордиться своим городом - это самое главное" - добавила Дымченко.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокНовый год и Рождество - 2020
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