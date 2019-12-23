ФСИН прокомментировала показательные выступления сотрудников перед кадетами в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Челябинской области сообщили, что показательные выступления сотрудников ИК-25 для учащихся кадетского класса школы номер 21 города Златоуста проходили по приглашению руководства учебного заведения.

Там отметили, что кадетам продемонстрировали действия группы быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, а сами выпускники таких классов часто связывают свою дальнейшую жизнь со службой в силовых структурах.

В пресс-службе администрации города добавили, что ИК-25 шефствует над этой школой. Кроме того, сообщили в администрации, на посвящение в кадеты школа всегда приглашает различных социальных партнеров, в число которых входят казаки и сотрудники МЧС. В этот раз шефскую помощь оказала ИК-25, которая провела показательные выступления сотрудников из службы физической защиты.

Депутат фракции "Справедливая России" законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова намерена провести проверку в связи с выступлением сотрудников ФСИН в школе. По ее словам, с такой просьбой к ней обратилась одна из членов родительского комитета школы. "Она мне продемонстрировала репортаж златоустовского телевидения, который прошел на весь округ. На фоне позитивного мероприятия меня очень задело присутствие этих силовиков, потому что в 12 лет у детей психика еще не устойчивая. Где гарантия, что они не будут транслировать увиденное на своих сверстниках? Организуем проверку, ситуацию нужно изучить", - сказала собеседница агентства.