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Все детские поликлиники Санкт-Петербург получили статус "бережливых"

Губернатор города Александр Беглов заявил, что задачей на следующий год является переход всех взрослых поликлиник на эту систему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Все детские поликлиники Санкт-Петербурга завершили переход на новый формат работы, который позволяет сократить очереди в медучреждениях и получили статус "бережливых". Об этом в понедельник сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы с вами неплохо поработали в этом году и все детские поликлиники перешли на систему "бережливые" поликлиники. У нас задача на следующий год, чтобы все уже и взрослые поликлиники перешли на систему "бережливых" поликлиник, я уверен, что мы справимся, деньги в бюджет мы заложили, поэтому будем работать, но это более масштабная задача", - сказал глава города на отчетно-выборном собрании региональной общественной организации "Врачи Санкт-Петербурга".

Как уточнили ТАСС в городском комитете здравоохранения, речь идет о 75 детских поликлиниках.

В феврале 2019 года, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил правительству в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник".

Глава города добавил, что одна из следующих задач - это полноценный переход на электронные медицинские карты в 2020-2021 годах.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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