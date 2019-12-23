Путин пообщался с ребенком, которому помог посетить Красную Поляну

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции "Елка желаний" приехал на Красную Поляну. Глава государства вышел на связь с мальчиком во время рабочей поездки в Адыгею.

"Здравствуй, Андрюша, привет! Как ты покатался, понравилось тебе?" - спросил Путин. Он поинтересовался погодой на Красной Поляне и впечатлениями мальчика от посещения курорта.

"На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем", - продолжил президент, когда Андрей рассказал ему о том, как проходит его день. Путин спросил, есть ли уже снег на склонах, и после ответа резюмировал: "Там есть снег, сейчас можно кататься? Ну супер, отлично! Договорились. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание".

В ответ на уточняющие вопросы президента мальчик рассказал о своем опыте. "Там тренер есть, он тебе показывал, как это делать, да? Супер. И тебе понравилось? Молодец. Все, договорились, Андрюш, давай, завтра еще покатайся", - заключил Путин. Он только попросил Андрея быть осторожнее, так как горные лыжи - довольно экстремальный вид спорта. "Обещаешь? Хорошо. Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания на завтра", - напутствовал президент в завершение разговора.

Президент РФ 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи во второй раз присоединился к участию во всероссийской акции "Елка желаний". Он вытянул висевшую на елке открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили опасный диагноз. Во время лечения в жизни мальчика появилось множество ограничений, однако благодаря "Елке желаний" стало реальным исполнение его мечты - побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. Он прилетел в Сочи 22 декабря и в понедельник, в частности, посетил зимние курорты Красной Поляны.