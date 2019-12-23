ОНФ просит ростовский Минсельхоз решить проблему усыпления здоровых животных в ветклиниках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Министерство сельского хозяйства Ростовской области с просьбой разобраться с проблемой усыпления здоровых животных в ветеринарных клиниках. Об этом в понедельник сообщается на сайте ОНФ.

"Представители Народного фронта в Ростовской области вместе с региональными зоозащитниками выявили множество случаев умерщвления животных в частных и государственных ветеринарных клиниках без необходимых для этого показаний. Рядовое обоснование - владелец переехал, заболел, завел нового питомца, не справился с воспитанием или появилась аллергия", - говорится в сообщении.

По мнению общественников, эвтаназия для здоровых животных противоречит нормам действующего законодательства и принципам гуманности. Как пояснили в ОНФ, в ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" указано, что в приютах нельзя подвергать эвтаназии животных, она разрешается исключительно по медицинским показаниям. "Но о том, можно ли их усыплять вне приютов, нигде не упоминается. Согласно нормам ст. 137 ГК РФ, к животным применяются общие правила об имуществе, но в этой же статье говорится, что при осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности", - говорится в сообщении.

Как отметила член регионального штаба ОНФ в Ростовской области Галина Лебедь, на практике эти нормы зачастую не выполняются и здоровые животные ежемесячно подвергаются эвтаназии по причинам, не связанным с состоянием их здоровья и жизнеспособностью. Отмечается, что Лебедь обратилась в департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ, в ответе министерства говорится, что проведение эвтаназии в случае, если это выходит за рамки гуманного отношения к животному и не продиктовано лечебно-диагностическим показаниями, попадает под определение жестокого обращения.

"Мы направили обращение в Минсельхоз Ростовской области с просьбой довести эту информацию до сотрудников государственных и частных ветеринарных лечебниц на территории нашего региона. Уверены, что это важное разъяснение поможет сохранить жизни тысяч здоровых животных", - приводятся на сайте слова Лебедь.