Путин пообещал подумать над возможностью грантов для физлиц на развитие спортплощадок

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над возможностью организации грантовой поддержки деятельности физических лиц по развитию спортивной инфраструктуры на селе. Он при этом обратил внимание, что такая работа может быть под силу не каждому отдельному человеку.

Во время встречи главы государства в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий в РФ представитель одного из дагестанских отделений Российского союза сельской молодежи Магомед Гасраталиев предложил организовать грантовый конкурс для физических лиц, которые будут строить спортивные площадки на селе. Президент в ответ заметил, что сейчас подобные гранты могут получать некоммерческие организации.

"Когда это (развитие спортивной инфраструктуры - прим. ТАСС) делает НКО, это все-таки объединение людей, объединение их усилий. Один человек - сможет это сделать или нет? Если Хабиб Нурмагомедов (известный боец смешанных единоборств - прим. ТАСС) - он сможет, да. Кто-то другой - тяжело будет, наверное", - обратил внимание Путин.

"Но тем не менее я подумаю, хорошо", - заключил глава государства.