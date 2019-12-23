Кириенко и Развожаев включены в комиссию по развитию Севастополя

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ включил в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя заместителя руководителя аппарата правительства Анатолия Кириенко и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в состав правкомиссии также включен заместитель полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

Правительственная комиссия была образована в октябре 2015 года, ее возглавляет вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак. Комиссия является координационным органом для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, а также для координации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и высших исполнительных органов государственной власти Республики Крым и города Севастополя при решении вопросов социально-экономического развития региона.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. 16 декабря 2019 года правительство РФ увеличило объем финансирования программы на 0,2% с 959 млрд до 961,2 млрд рублей.