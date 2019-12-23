Фонд имени Кадырова помог 660 семьям погибших полицейских Сирии

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказал денежную помощь 660 семьям сотрудников полиции Сирии, погибших во время военных действия. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.

"14 тыс. человек получили медицинскую помощь, 660 семей погибших сотрудников полиции Сирии получили денежную помощь, для 150 тыс. человек организованы ифтары в месяц Рамадан, 220 семей находятся на постоянном обеспечении", - сказал он на пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный".

Также фонд оказал жителям Сирии гуманитарную помощь, предоставив десятки тысяч одеял, воды, сотни тонн хлеба, овец, кур, комплектов одежды. Фонд помог восстановить в Сирии поврежденную в ходе военных действий мечеть Халида ибн аль-Валида XIX века в городе Хомсе, ведет восстановление средневековой мечети в Алеппо, основанной при династии Омейядов в 715 году.

Фонд поддержал также беженцев из числа народности рохинджа в Бангладеше. "[В Бангладеше] оборудованы 1250 колодцев, строится 30 домов, открыты фельдшерско-акушерский пункт и стоматологический кабинет, 625 тыс. человек получают питание, 1 тыс. учащихся медресе получают питание и письменные принадлежности", - сказал Кадыров.

В Чечне фонд помог улучшить жилищные условия 652 семей, более 328 тыс. человек получили социальную поддержку, более 41,5 тыс. человек получили 1 млрд 40 млн рублей на лечение, образование и иные потребности.

За 15 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, передал несколько сотен тонн продуктов и детского сухого питания населению Сомали. Кроме того, фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Фонд также занимается восстановлением и строительством мечетей в разных странах мира.