Путин поддержал предложение о выделении земли для ученических производственных бригад

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о разработке механизма по целевому предоставлению земельных участков сельским школам для создания ученических производственных бригад. Об этом глава государства заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее.

"Целиком и полностью поддерживаю. Можно добиться совершенно нормального прозрачного механизма для школ… Полностью согласен, поработаем обязательно", - сказал Путин, отвечая на вопрос сопредседателя ставропольского регионального штаба ОНФ Виктора Надеина, который предложил закрепить понятие ученической производственной бригады в законодательстве РФ и проработать механизм предоставления таким бригадам земель сельхозназначения.

По словам Надеина, в настоящее время ученические производственные бригады могут получить землю только через аукционы. "Бригада функционирует на небольших земельных участках, это максимум 100 га земли, но они выходят на конкурс, чтобы получить (землю), на аукционные процедуры. И понятно, когда школа соревнуется с агробизнесом, она, конечно, проигрывает", - пояснил представитель ОНФ.

Он уточнил, что в Ставропольском крае движение ученических производственных бригад возрождается с 2001 года, в настоящее время в регионе функционирует 105 ученических производственных бригад, в работу которых вовлечены 33 тыс. школьников.