Более 700 тыс. школьников подали заявки на участие в конкурсе "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Организаторы конкурса для школьников "Мой первый бизнес" получили более 700 тыс. заявок на участие в проекте. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Радует, что интерес школьников к конкурсу "Мой первый бизнес" только возрастает. В этом году мы получили 705,5 тыс. заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Чуть больше половины участников - мальчики (52,5%), девочек 47,5%. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Как отметили в пресс-службе, самым популярным в конкурсе стало направление "Медиа", за ним в порядке убывания расположились остальные дисциплины проекта - "Инновационное", "Социальное", "Образовательное" и "Цифровое". Больше всего заявок пришло из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сказали организаторы. В пресс-службе напомнили, что регистрация на конкурс началась 5 ноября, а итоги состязания будут подведены в мае 2020 года.

Проект "Мой первый бизнес" стартовал в 2017 году. На первый сезон было подано 408 тыс. заявок. В 2018 году для участия зарегистрировалось уже более 675 тыс. человек, при этом заявки приходили из 53 стран. Победители конкурса могут рассчитывать на гранты, а также ценные призы.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.