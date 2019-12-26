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15 лет возрожденным "Алым парусам": как прошел 2019 год для Пятого канала

Канал повысил показатели телесмотрения и получил рекордное число наград
Описание
© Пятый канал

В 2019 году Пятый канал сохранил позицию абсолютного лидера по среднесуточной длительности просмотра среди всех федеральных каналов. Третий год подряд канал бьет собственные рекорды в ключевой аудитории "Все 25-59". По данным Mediascope, на конец года жители России стали смотреть Пятый канал еще дольше: теперь этот показатель составляет 91 минуту в день.

Награды

Уходящий год стал для Пятого рекордным по количеству полученных премий. В феврале сразу три проекта канала получили награды Best Experience Marketing Awards: "Алые паруса 2018" и "Марафон добра" заняли первое место, а онлайн-кастинг к сериалу "Свои" - третье.

Еще одной наградой для "Своих" стала победа в Национальной премии бизнес-коммуникаций (НПБК) - 2018 в корпоративной номинации "Лучшая маркетинговая кампания". Марина Белова - заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала - завоевала для канала серебро в этой же премии за вклад в развитие индустрии в номинации "Лучший директор по маркетингу". Также Белова получила серебряную награду НПБК в номинации "Лучший маркетолог" и стала лауреатом премий "Медиаменеджер России" и "Форма добра". Вместе с еще двумя представителями канала Белова вошла в ежегодный рейтинг "Топ-1000 лучших менеджеров".

Вручение Национальной премии бизнес-коммуникаций Пятый канал
Описание
Вручение Национальной премии бизнес-коммуникаций
© Пятый канал

Пресс-служба Пятого канала получила первое место конкурса "Пресс-служба года-2018" как лучшая в России и в странах ближнего зарубежья.

На VII премии "Событие года" победу одержали сразу два проекта канала: "Юбилей Пятого канала. 80 лет легендарного телевидения" в номинации "Юбилей компании" и шоу "Алые паруса 2018" в номинациях "Лучшая PR-кампания события" и "Лучшая режиссура и постановка мероприятия".

Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила специальный приз жюри "За реализацию мечты продюсера" создателям сериала "След".

Конкурс "Медиабренд" принес Пятому каналу сразу 16 наград. До финала были допущены 27 работ команды в 23 номинациях. Первые места получили сериал "Барс" ("Лучшая режиссерская работа" и "Лучший проморолик российского фильма или сериала") и боевик "Стражи Отчизны" ("Лучший проект с использованием технологий VR/AR"). Серебро завоевали четыре работы Пятого канала, а бронзу - девять.

В августе "Алые паруса-2019" и проект "День добрых дел" стали номинантами престижной международной премии в области теле- и киноискусств Content Innovation Awards.

Наградной список канала завершил тележурнал о жизни звезд "Светская хроника", признанный "Лучшим светским обозревателем" и ставший финалистом Премии Рунета в номинации "СМИ и массовые коммуникации".

Легендарные "Алые паруса"

В этом году праздник выпускников "Алые паруса" отметил знаменательную дату: ровно 15 лет назад он был возрожден после долгого перерыва по инициативе Акционерного банка "Россия", Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

"Алые паруса" были названы лучшим городским праздником Европы, внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 европейских странах. Еще одним достижением "Алых парусов-2019" стали три награды одного из самых авторитетных международных конкурсов событийной индустрии Best Event Awards World. Два почетных серебра в номинациях Best Musical Event 2019" и Best Bea World Event Agency 2019 и золотая статуэтка Iconic Event Award 2019 - этот приз вручается за самые знаковые, масштабные и эффектные мероприятия. 

Описание
© Пятый канал

Проход российского парусника по акватории Невы стал подарком Акционерного банка "Россия". Двухмачтовый бриг, впервые принявший участие в празднике, специально адаптировали к условиям петербургской погоды, а внешне привели в соответствие с галиотом из повести Грина. Зрелище сопровождалось музыкой и пиротехнической программой: мосты и здания подсвечивали лазерные установки, а в небе над Невой разыгралось представление из 50 тыс. салютных залпов.

Праздник посетили около 35 тыс. выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, в том числе 700 выпускников военных и кадетских училищ. Также присутствовали лучшие выпускники из 35 регионов России и других стран. В этом году у выпускников появилась новая традиция - загадывать желание, пока бриг разворачивается перед Дворцовым мостом и приветствует их тремя продолжительными гудками.

Описание
© Пятый канал

Посмотреть на "Алые паруса" собрались почти 1,5 млн человек, более 10 млн зрителей любовались шоу в онлайне. Прямая трансляция водно-пиротехнического шоу обеспечила Пятому каналу первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов и долю в 11,9% в аудитории "Все 25-59" по стране. В Санкт-Петербурге за шоу наблюдали больше половины горожан - 52%. В социальной сети "ВКонтакте" трансляцию посмотрели более 1 миллиона человек.

Рекорд по просмотру трансляции установили "Одноклассники": аудитория соцсети составила 4 202 049 человек, что на 40,5% больше, чем в 2018 году. Всего на разных площадках  "Алые паруса" и водно-пиротехническое шоу наблюдали 5 520 809 человек - плюс 54% по сравнению с прошлым годом.

Начало телесезона 2019-2020

На старт нового сезона Пятый канал вышел в тройке лидеров национального вещания и улучшил показатели сразу в нескольких аудиториях. Доля канала в целевой аудитории в сентябре достигла 6,9% - это лучшее начало сезона за всю историю Пятого. 

Еще два важных возрастных сегмента - "Все 4+" и "Все 18+" - в октябре продемонстрировали рекордные цифры: среднесуточная доля аудитории в них составила 7,09% и 7,42% соответственно.  

Значительный рост продемонстрировали выпуски ежедневных новостей. Доля телезрителей программы "Известия", выходящей в 18:30, в аудитории "Все 25-59" осенью выросла на 17%. Итоговый выпуск программы в полночь посмотрели 8,6% россиян.

Собственные проекты канала "Светская хроника" и "Моя правда" вошли в новый сезон в лидирующих позициях пятничного прайм-тайма и воскресного утра. Начиная с сентября средняя доля программ в аудитории "Все 25-59" составила 6,9%, обеспечив Пятому первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов.

Производство сериалов

В 2019 году в эфир Пятого вышел новый сезон сериала "Свои" (16+) и сразу пять премьерных сериалов собственного производства: "Стражи Отчизны" (16+), "Великолепная Пятерка" (16+), "Есть нюансы" (16+), "Условный мент" (16+) и "Барс" (16+) - адаптация популярного зарубежного сериала "Касл" (16+). В ноябре начались съемки детектива "Мушкетеры" и были запущены в производство новые сезоны "Великолепной Пятерки" (16+) и сериала "Свои" (16+), который два сезона подряд демонстрировал великолепные результаты.

Описание
© Пятый канал

В январе в вечернем эфире по будням детектив занял третье место по России по доле аудитории "Все 25-59" и среди женщин этой возрастной категории. А 22 января вечерний показ "Своих" принес каналу первое место в аудитории "Женщины 25-49" в московском эфире. В целом по стране Пятый занял первое место по телесмотрению в женской аудитории "25-54".

Премьера сериала "Стражи Отчизны" принесла каналу третье место среди федеральных каналов по доле среди россиян "18+", мужчин старше 18 лет и мужчин 45-59 лет.

Сериал выиграл в номинации "Телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики" на фестивале детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной и антитеррористической тематики DetectiveFEST. 

27 мая состоялась успешная премьера сериала о работе отдела полиции "Великолепная Пятерка": его доля в аудитории "Женщины 25-59" составила 10,7%. Не меньший интерес вызвал повторный показ "Великолепной Пятерки" в июле: детектив обеспечил Пятому каналу четвертое место по телесмотрению в доле "Все 25-59" и третье место среди всех федеральных каналов в доле "Все 18+". Сериал также получил специальный диплом DetectiveFEST.

Описание
© Пятый канал

Новинка сезона - сериал "Условный мент" - заняла второе место по телесмотрению в московском эфире в аудитории "Женщины 30-44". За неделю после выхода на экраны первая серия детектива собрала 2,5 миллиона просмотров на YouTube-канале Пятого. Доля сериала по России в аудитории "Все 25-59" обеспечила каналу третье место среди всех федеральных вещателей. А повторный показ первых 12 серий принес долю 10% в аудитории "Мужчины 18+" и первое место телесмотрения. На последней неделе показа детектив обеспечил Пятому второе место в московской аудитории "Женщины 25-59".

Не меньший интерес проявили россияне и к премьере детектива "Барс": женская аудитория "25-59" в вечерний прайм принесла каналу серебро национального вещания. 3 декабря Пятый получил долю 13,6% в московской аудитории "Женщины 30-44". С этим показателем канал возглавил национальный рейтинг.  Вечерние показы обеих новинок - "Условный мент" и "Барс" - принесли каналу первое место в рейтинге федеральных вещателей.

Анна Снаткина в сериале "Барс" Пятый канал
Описание
Анна Снаткина в сериале "Барс"
© Пятый канал

В 2020 году зрителей ждут очередные новинки: премьерные серии "Следа", новые сезоны "Своих" и "Великолепной Пятерки", а также выход сериалов "Крепкие орешки" и "Мушкетеры".  

Социальные программы

Пятый уделяет огромное внимание социальной ответственности: несколько лет в эфире канала идут программы "День добрых дел" и "День ангела". В проекте "День ангела" Пятый канал помогает найти семью воспитанникам детских домов, и за время его существования дом и родителей обрели 259 детей.

Миссию "Дня ангела" высоко оценили представители общественных благотворительных организаций, а также жюри конкурса "Герои пера". В мае программа вошла в каталог "Лучшие социальные проекты России". Другой проект Пятого - "Марафон добра" - в феврале выиграл в номинации "Лучшее социальное событие" Международного фестиваля событийного маркетинга (BEMA) и получил высокую награду в конкурсе "МедиаБренд".

Важная для телеканала акция, призванная помочь больным детям со срочным лечением, - "День добрых дел". Каждый четверг в эфире Пятого известные спортсмены, деятели культуры и политики обращаются к зрителям со словами: "Завтра будет поздно. Помогите сейчас!". В результате в благотворительные фонды перечисляются средства, которые идут на спасение детских жизней, закупку оборудования и медикаментов.

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