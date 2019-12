15 лет возрожденным "Алым парусам": как прошел 2019 год для Пятого канала

Уходящий год стал для Пятого рекордным по количеству полученных премий. В феврале сразу три проекта канала получили награды Best Experience Marketing Awards: "Алые паруса 2018" и "Марафон добра" заняли первое место, а онлайн-кастинг к сериалу "Свои" - третье.

Пресс-служба Пятого канала получила первое место конкурса "Пресс-служба года-2018" как лучшая в России и в странах ближнего зарубежья.

На VII премии "Событие года" победу одержали сразу два проекта канала: "Юбилей Пятого канала. 80 лет легендарного телевидения" в номинации "Юбилей компании" и шоу "Алые паруса 2018" в номинациях "Лучшая PR-кампания события" и "Лучшая режиссура и постановка мероприятия".

Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила специальный приз жюри "За реализацию мечты продюсера" создателям сериала "След".

Конкурс "Медиабренд" принес Пятому каналу сразу 16 наград. До финала были допущены 27 работ команды в 23 номинациях. Первые места получили сериал "Барс" ("Лучшая режиссерская работа" и "Лучший проморолик российского фильма или сериала") и боевик "Стражи Отчизны" ("Лучший проект с использованием технологий VR/AR"). Серебро завоевали четыре работы Пятого канала, а бронзу - девять.

В августе "Алые паруса-2019" и проект "День добрых дел" стали номинантами престижной международной премии в области теле- и киноискусств Content Innovation Awards.

Наградной список канала завершил тележурнал о жизни звезд "Светская хроника", признанный "Лучшим светским обозревателем" и ставший финалистом Премии Рунета в номинации "СМИ и массовые коммуникации".

Легендарные "Алые паруса"

В этом году праздник выпускников "Алые паруса" отметил знаменательную дату: ровно 15 лет назад он был возрожден после долгого перерыва по инициативе Акционерного банка "Россия", Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

"Алые паруса" были названы лучшим городским праздником Европы, внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 европейских странах. Еще одним достижением "Алых парусов-2019" стали три награды одного из самых авторитетных международных конкурсов событийной индустрии Best Event Awards World. Два почетных серебра в номинациях Best Musical Event 2019" и Best Bea World Event Agency 2019 и золотая статуэтка Iconic Event Award 2019 - этот приз вручается за самые знаковые, масштабные и эффектные мероприятия.