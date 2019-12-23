{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин пообещал подумать о включении в программу "Земский учитель" покупки транспорта

Представитель "Молодежки ОНФ" в Краснодарском крае выступил с инициативой позволить не нуждающимся в жилье педагогам покупать на средства программы личный транспорт

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления средств программы "Земский учитель", которая предполагает единовременную выплату в 1 млн рублей подъемных средств для тех, кто переезжает для работы в школах в села и малые города, на покупку личного транспорта. Об этом глава государства заявил на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Надо подумать, да, деньги-то все равно должны выделяться на жилье. Согласен, подумаем обязательно. У нас протокол ведут коллеги, это не забудется, прикинем", - сказал он, отвечая на предложение представителя "Молодежки ОНФ" в Краснодарском крае Виктории Заики, выступившей с инициативой позволить педагогам, не нуждающимся в жилье, но вынужденным перемещаться между пунктами, покупать на средства программы "Земский учитель" личный транспорт.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

Как поясняла в конце октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова, средства программы можно будет направить на приобретение жилья, погашение ипотеки и оплату стажировок. По ее словам, российские регионы получат 3,6 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Путин заявил, что улучшающих жизнь на селе за счет льгот нельзя назвать меценатами
Президент отметил, что в России "сплошные льготы по сельскому хозяйству"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС