Путин пообещал подумать о включении в программу "Земский учитель" покупки транспорта

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность предоставления средств программы "Земский учитель", которая предполагает единовременную выплату в 1 млн рублей подъемных средств для тех, кто переезжает для работы в школах в села и малые города, на покупку личного транспорта. Об этом глава государства заявил на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Надо подумать, да, деньги-то все равно должны выделяться на жилье. Согласен, подумаем обязательно. У нас протокол ведут коллеги, это не забудется, прикинем", - сказал он, отвечая на предложение представителя "Молодежки ОНФ" в Краснодарском крае Виктории Заики, выступившей с инициативой позволить педагогам, не нуждающимся в жилье, но вынужденным перемещаться между пунктами, покупать на средства программы "Земский учитель" личный транспорт.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

Как поясняла в конце октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова, средства программы можно будет направить на приобретение жилья, погашение ипотеки и оплату стажировок. По ее словам, российские регионы получат 3,6 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программы.