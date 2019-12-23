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Ночные заморозки ожидаются в регионах Центральной России к середине рабочей недели

Изменение погоды связано со смещением с территории ЦФО теплого атлантического воздуха

ТАСС, 23 декабря. Синоптики прогнозируют с 25 декабря незначительное понижение температуры воздуха на большей части Центрального федерального округа. Так, в Брянской области в дневные часы немного похолодает - до плюс 6-7 градусов (сейчас там около 9-10 градусов), в Воронежской, Рязанской, Тамбовской областях - до плюс 1-3 градусов, в ночные часы в большинстве регионов возможны заморозки, сообщили в понедельник местные центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Синоптики гидрометцентров по Курской и Белгородской областям в понедельник предупредили, что до 25 декабря не исключается образование тумана, дожди, усиление ветра до 12 м/с, воздух будет прогреваться до плюс 7 градусов. Со среды столбик термометра опустится в дневное время суток до отметки плюс 2 градуса, в ночь на четверг - до плюс 1 градуса. Во Владимирской, Ивановской, Рязанской областях на фоне понижения температуры воздуха до минус 2-3 градусов ночами и до ноля-плюс 2-5 градусов днем в ближайшие двое суток также возможны умеренные дожди, мокрый снег, гололедица.

Похолодание прогнозируют и в Воронежской и Липецкой областях, где в ночь на 25 декабря ожидается до минус 1-3 градусов. До минус 4 градусов в ночь на 26 декабря, по информации ЦГМС, будет в Тамбовской области, до минус 1-2 градусов - в Костромском, Тульском регионах, около нуля - в Калужской, Орловской областях, местами пройдут дожди, мокрый снег.

Туман, небольшие дожди, местами гололед 24-26 декабря прогнозируют Брянской области, где 23 декабря воздух прогревался до плюс 9-10 градусов, в ночь на среду, по сообщению синоптиков, будет плюс 1 градус, днем - не выше плюс 3 градусов. Плюс 1-2 градуса в ночные часы и до плюс 3-4 градусов днем, по данным ЦГМС, до пятницы ожидаются в Тверской, Смоленской, Ярославской областях, небольшие заморозки на этих территориях ожидаются только к концу рабочей недели.

Изменение погоды, по данным сайта Гидрометцентра России, связано со смещением с территории ЦФО теплого атлантического воздуха. По мере их отступления интенсивность осадков будет снижаться, с 26 декабря среднесуточная температура воздуха может понизиться еще на 2-3 градуса.

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