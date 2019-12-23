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Иностранцы смогут посещать Мутновскую Сопку и мыс Входной на Камчатке без спецразрешения

При этом сопка Бархатная и мыс Саранный добавлены в зону, посещать которую иностранцы могут только при наличии специального разрешения ФСБ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ исключило популярные туристические объекты - вулкан Мутновская Сопка и мыс Входной бухты Русская на Камчатке - из зоны, посещать которую иностранцы могут только при наличии специального разрешения Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Тем же постановлением в эту зону добавлены сопка Бархатная, находящаяся севернее, и мыс Саранный (бухта Большая Саранная).

"Министерству иностранных дел РФ проинформировать дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств в РФ о внесении изменений в перечень территорий РФ с регламентированным посещением иностранных граждан", - говорится в постановлении.

Для посещения этих территорий иностранным гражданам ранее требовалось специальное разрешение, которое предполагает согласование визита иностранных гостей с УФСБ России по Камчатскому краю, следует из сообщения на сайте администрации Елизовского муниципального района, куда входят территории с регламентированным посещением.

Границы особой территории для посещения иностранцев проходят по селам Ивашка и Вампоялка на севере Камчатки, пересекают вулкан Ключевая Сопка в центре полуострова и достигают мыса Сивучий на побережье Охотского моря.

Вулкан Мутновская сопка - природный памятник, часть которого расположена на территории Южно-Камчатского природного парка, внесенного в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Она пользуется большой популярностью как у российских, так и у иностранных туристов.

Теги
РоссияКамчатский край
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