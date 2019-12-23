Правительство одобрило меры поддержки инвестиций в отрасль переработки бытовых отходов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первые меры поддержки инвестиций в инфраструктуру отрасли по переработке бытовых отходов одобрены российским правительством и вступили в силу. Соответствующее постановление размещено в понедельник на сайте кабмина.

"Финансирование проектов предусмотрено в форме участия в уставных капиталах инвесторов и предоставления поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов", - говорится в документе.

Как сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО, головная компания отрасли по обращению с отходами), всего в 2019 году РЭО рассмотрел 317 инвестиционных проектов в 73 регионах России на сумму 214,6 млрд рублей.

Среди них 123 мусоросортировочных комплекса, 37 объектов утилизации твердых коммунальных отходов, 99 комплексов по переработке отходов, 44 полигона для отходов, 14 экотехнопарков.

"Все заявленные проекты сейчас анализируются с точки зрения влияния мер поддержки РЭО на тариф региональных операторов и на достижение целевых показателей федерального проекта. Из 317 проектов только 20 предварительно могут быть определены в качестве пилотных. Источниками их финансирования рассматриваются собственные средства инвестора, банковское финансирование и меры поддержки со стороны РЭО", - уточняет компания.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.